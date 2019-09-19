【即市分析】滙豐轉弱追勢做淡
2019年09月19日 15:15
東網電視更多新聞短片
東方產經專欄作者HS哥：美國減息0.25厘，金管局亦將基準利率下調0.25厘，金融股沽壓唔細，其中滙豐控股(00005)股價即市跌1%報59.15元，睇落再落機會較大。
從基本面睇，若然環球減息趨勢持續，無疑會令銀行業淨利息收入減少；而另一方面，環球經濟唔多樂觀，非淨利息收入業務亦唔會好得去邊，所以睇來睇去，滙控後市若能與大市同步，而非跌輸大市，其實已經算叻仔。
大行美銀美林發表報告指，預期香港下半年經濟將衰退，惟較高的香港銀行同業拆息可抵銷相關影響，且滙控零售貸存比例僅為34%，相信其盈利表現仍穩健，惟增長幅度具挑戰性，故下調其19至21年盈利預測，重申「中性」評級，目標價67.21元。
走勢上，滙控股價早前重上60元但明顯企唔穩，現價重回50日及10日線之下，MACD牛叉收窄，走勢轉淡，可吼位買Put。滙豐瑞銀沽(20036)，2019年12月到期，行使價58.88元，實際槓桿約11倍，溢價約4%。
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。