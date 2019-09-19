【即市分析】滙豐轉弱追勢做淡

從基本面睇，若然環球減息趨勢持續，無疑會令銀行業淨利息收入減少；而另一方面，環球經濟唔多樂觀，非淨利息收入業務亦唔會好得去邊，所以睇來睇去，滙控後市若能與大市同步，而非跌輸大市，其實已經算叻仔。

大行美銀美林發表報告指，預期香港下半年經濟將衰退，惟較高的香港銀行同業拆息可抵銷相關影響，且滙控零售貸存比例僅為34%，相信其盈利表現仍穩健，惟增長幅度具挑戰性，故下調其19至21年盈利預測，重申「中性」評級，目標價67.21元。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。