華為Mate 30今晚發布　市場關注能否使用Android系統

外媒報道，華為年度旗艦智能手機Mate30系列，香港時間今晚將在德國慕尼黑全球發布，該手機將搭載麒麟990系列晶片，並在手機性能、5G等方面帶來全方位提升。

Apple最強分析師、天風國際分析師郭明錤稱，已經發布的iPhone 11系列和即將發布的Mate 30系列，其銷售預期都會好於Apple和華為的預期，當中華為Mate 30系列，在新機攝像鏡頭所採用的徠卡四攝鏡頭，提升上幅度非常之大。

不過，有指華為Mate 30系列將不會獲得Gmail、Google Play、Google Maps等Android系統應用及服務的支持；另外，就算是華為盛傳下月將緊接推售的可摺疊屏幕手機華為Mate X也不會獲得Android系統應用及服務的支持。

市場人士關注，Mate 30系列會否只能使用自家的鴻蒙系統或第三方的極光系統，又或者經第三方系統下載Android系統應用。而這將會影響該款手機的未來銷情。

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