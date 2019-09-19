【市後重點睇】人民幣觸7.1水平　道期跌70點

美匯指數最新見98.45，離岸人民幣(CNH)曾低見7.1064，現報7.0934，港匯企7.82水平。圓匯於108附近上落，歐元在1.104，英鎊仍處1.24水平。金價徘徊於1,495美元。布油、紐油分別在63.7美元及58.2美元水平。道指期貨跌70點。

●市後關注點

-19:00 英倫銀行公布議息結果

-20:30 美國每周新申領失業救濟人數

-22:00 美國8月二手樓銷售及領先經濟指數

●港股連續第4日向下，恒生指數收市挫285點或1.07%，報26,468點，瑞聲逆市再升半成。

-新股專輯：傳百威亞太IPO已獲全數認購。

-富瑞降華晨目標價，料難受惠寶馬產品周期。

-花旗續叫沽莎莎，料短線無盈利支持。

●各國央行爭相「放水」，美國聯儲局宣布減息0.25厘；英國央行議息結果亦即將出爐，歐洲股市早段向好，英國富時100指數升0.25%，報7,079點；德國DAX指數升0.42%，報11,888點；法國CAC指數升0.14%，報5,457點。

●【即市分析】

●印尼減息0.25厘，年內第3度下調利率。

●美國減息：景順指美經濟前景佳，料年內不會再減息。

●修例風波：RICS調查料短期港樓價量及租金續跌。

●滙豐維持最優惠利率維5.125厘不變。

●新盤部署：

-筲箕灣One Eighty單位面積164方呎起。

-愛海頌獲批預售，最快月內開售。

●匯璽III開售：

-首置客700多萬購一房，準買家對後市樂觀。

-AB組共售逾50伙。

-代理指大手客斥近1.5億元掃入6伙。

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