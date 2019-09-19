美國減息：往績預示未來1年股市大升機會高

外國傳媒報道，自1981年起，美國經歷過8次貨幣寬鬆周期，當中4次事後被證實是「防禦式」減息，即經濟最終只是放緩，沒有進入衰退；另外4次是經濟正準備進入衰退或已陷入衰退。

若果是「防禦式」減息，標指1年後平均上揚20.4%；若果是衰退前期，標指1年後平均挫10.2%。

那麼，目前如何呢？擅長以史為鑑的量化分析研究機構Ned Davis Research表示，在每輪周期的「第二次」減息後，道指1年內平均升20.3%；3個月內平均升幅達9.7%。該行強調，聯儲局減息0.25厘勝於大劈0.5厘，股市來說可能是更好的消息，因減息0.25厘是「防禦式」減息。

另一機構LPL Financial資深市場分析師Ryan Detrick亦指出，在過去40年，當寬鬆周期的前兩次減息幅度僅0.25厘時，標指在其後6個月和12個月均是升市。他稱，歷史經驗顯示，其中一次減息0.5厘才是利淡，因聯儲局認為未來會出現大麻煩。

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