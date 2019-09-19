新盤專輯：尚·珒溋3000人參觀　或下周加推

問及該盤首批開價定價高於市價，她表示，項目地價高達逾1.2萬元，計及建築成本及其他支出，認為是次定價合理。她又認為，發展房地產為一盤生意，要對股東有交代。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，該行為該盤買家推出兩款不同按揭計劃幫助買家入市。優惠一的按揭息率低至H加1.24厘，上限為P減2.9厘，實際按息只需2.475厘，配合尚有2.05%的現金回贈。而優惠二的按揭成數高達七成或3,500萬，更能攤分25年還款，假設一個1,000萬單位首期只需300萬，比普遍的按揭計劃節省40%首期開支，照顧首期預算較少的買家。

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