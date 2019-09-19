報告：百威亞太上市　港勢膺第三大IPO市場

畢馬威中國最新報告顯示，2019年首三季度全球IPO市場繼續由美國、中國內地及香港帶動。截至今年9月13日，上海證券交易所、香港證券交易所及深圳證券交易所包攬全球IPO集資額排行榜第三至五位，集資總額分別達129億美元、114億美元及75億美元，排名緊次於紐約證券交易所及納斯達克證券交易所。若百威亞太如期於9月30日上市並集資46億美元，屆時香港證券交易所排名有望升至全球第三位。

受惠於科創板推出，中國內地A股IPO市場按年錄得增長，而香港IPO市場則在基建/地產、科技、媒體及電信業(TMT)、醫療保健/生命科學及金融服務等新股支持下保持穩定。由於環球經濟存在不確性，部分大型企業上市面臨諸多挑戰，包括下調招股價、縮減集資規摸甚至推遲上市。不過，鑑於現時香港上市申請數目仍然穩健，預計香港IPO市場將在年底前回升。

報告指出，如大型上市項目百威亞太如期在本季度内完成上市，香港主板市場在首三季度將預計集資1,243億港元(約160億美元)，上市數目與去年同期同為88宗。消費品市場的集資總額將高達400億港元，領先其他行業。醫療保健/生命科學板塊預計期內合共集資255億港元(約33億美元)，集資總額為各行業中第二大。

截至9月13日，香港市場共有超過200份有效上市申請，處於歷史高位。本年度香港的中小型IPO項目較為活躍，目前主板市場已錄得11宗中型IPO，另有超過10間規模相若的企業已遞交上市申請。我們預計今年中型IPO的數量有望超過去年全年的21宗。

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