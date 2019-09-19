【一圖睇清】全球主要央行今年利率去向 有減亦有加

周四(19日)可謂「全球央行日」！在美國聯儲局於香港時間周四凌晨2時公布減息0.25厘後，多家央行陸續宣布議息結果，當中有減、有維持不變，亦有逆向加息。

【6家減息】

在聯儲局減息後，撇除香港因聯繫匯率制度而令貼現窗利率一定跟隨外，至今已有巴西、沙特阿拉伯、約旦、阿聯酋、卡塔爾，以及印尼的5家央行跟進減息。

目前僅餘一家未揭曉的央行是英倫銀行，它將於香港時間周四晚上7時公布議息結果。

【3家不變】

日本央行已公布，維持利率在-0.1厘不變；瑞士亦維持利率負0.75厘不變；台灣中央銀行亦維持利率不變，為2016年9月以來，連續13季不變。

【1家加息】

周四唯一一家逆全球而行的是挪威央行，剛宣布一年以來第4次加息，基準利率上調0.25厘，至1.5厘，為近5年最高，令大部分經濟師跌眼鏡，加息原因是該國石油投資增加，要為經濟降溫。

行長Oystein Olsen表示，央行執行委員會目前對前景和整體風險的評估表明，利率很有可能在未來一段時間保持在這水平。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。