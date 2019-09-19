買債券夠穩陣？滙豐AI程式得出驚人結論！

經濟前景不穩，加上全球紛紛央行減息放水，令資金不斷流入債市，推高債券價格。股市又經常因貿戰消息而大起大落，唔少人都寧願投資債券，勝在夠穩陣！不過，最近滙豐嘅信貸市場研究團隊表示，佢哋一個人工智能程式分析市況後，得出一個驚人預測︰明年有高達84%出現「債券熊市」！

一般而言，當銀行減息、存款利率下跌，投資者就會傾向將手頭上嘅資金投入債券市場，以賺取更高回報利率，變相搶高債券嘅價格。因此，中美貿易戰、英國脫歐、日韓爭端升級等負面因素充斥市場，令好多人都覺得未來趨勢係全世界一齊減息救經濟，債券價格喺一段長時間內亦會只升不跌。

咁仲應唔應該信呢個「大淡友」人工智能？

事實上，滙豐用咗1950年到1989年間，近40年嘅數據建立出呢個人工智能程式，並喺1990年後開始實戰。從結果而言，呢個程式喺6次債券熊市中，有5次成功提前預警！研發呢個人工智能程式嘅團隊採用咗「XGBoost」模型，令該程式邏輯分析能力更強，可以從錯誤中學習，並且搵出各種互相影響因素之間嘅複雜關係，理論上確實比人類可靠。

不過，研究人員亦承認，呢個人工智能仍然需要人類嘅幫助，主要喺判斷及篩選數據方面。另外要注意嘅係，呢個程式亦無法預測一啲來自外力而引發嘅衝擊。咁即係點？即係有時候都真係估唔到囉...

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