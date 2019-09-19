艾格：若喬布斯還在 迪士尼已和Apple合併

外媒報道，迪士尼行政總裁艾格(Bob Iger)表示，他相信如果蘋果公司(Apple Inc.)已故教主喬布斯(Steve Jobs)仍活着的話，迪士尼可能已經和Apple合併了。

艾格在其最新自傳中寫到，他認為，如果喬布斯沒有在2011年去世，他們甚至會談論將迪士尼與Apple合併的問題。他稱：「公司取得的每一次成功，我都希望Steve能見證這一切。」

他又指：「我真希望在現實生活中能和他進行這樣的對話，這種情景經常在我腦海中出現。更重要的是，我相信如果Steve還活着，我們會將我們的公司合併，或者至少會非常認真地討論這種可能性。」

艾格亦寫到他與喬布斯的關係。2006年，迪士尼以74億美元收購Pixer，這筆交易使喬布斯成為迪士尼的最大股東，並成為迪士尼的董事會成員。艾格亦於2011年進入Apple董事會，直到上周，Apple正式進軍串流媒體業務，與迪士尼競爭，促使艾格辭任Apple董事。

多年來，都有市場人士猜測Apple和迪士尼可能會合併，不過兩家公司的規模，可能讓這筆交易難以實現，尤其是在美國政府目前正加大對大型科企的監管審查。Apple的市值超過1萬億美元。迪士尼的市值為2,460億美元，企業價值超過3,000億美元。如果Apple收購迪士尼，那將是有史以來最大的一筆交易。

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