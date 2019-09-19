【專家樓評】汪敦敬：「底線定律」看樓市會跌到咩位

政治是一個沒有數據，但可以即時改變樓市的因素，所以筆者不能用數據去評估政治事件去到幾時、影響有幾深？但是政治爭拗發生至今超過100日，市場已經作出一些調節，筆者的而且確可以假設有關的局面，即使沒有改善，只要沒有進一步惡化，香港市場的承受力可以到那裡？所以筆者想分享樓市的「5:20底線定律」。

「5:20底線定律」是根據高資金、低借貸、高價格及少供應的情形之下，估算市場的支持位究竟去到那裏？

筆者認為，住宅樓價應該只會比高峰期下跌20%以內，如果真的出現樓價下跌20%的情況，租金又會否正比例下跌？筆者認為不會，租金只會下跌5%，因為在供應不足、剛性需求嚴重下，不買樓的人自然會去租樓，所以租盤量可能會減少，心理因素只會影響下跌5%，甚至升得較慢，如果是這樣，樓市走勢就會有定案。

筆者做一個推算，假設以上的情況發生，細單位的租金回報會由2.6厘升到3.1厘。在全球減息的大環境之下，買房地產的第一份租約就可以有3.1厘回報，相信將會成為市場的恩物，而樓市調整亦很大機會會到此為止！

祥益地產總裁 汪敦敬

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