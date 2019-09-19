全球經貿戰：是敵也是友？南韓製造業仍高度依賴日資...

日韓關係持續緊張，不過，兩國之間的貿易來往似乎好難在一時三刻撇清。資料顯示，南韓部分行業仍十分依賴日資，其中日本企業在材料、零件產業投資佔比近三成。

韓媒引述南韓產業通商資源部資料指，外資在南韓材料、零件方面的投資額比例維持於七成水平。而由南韓生產的材料、零件在全球市佔率，亦由2001年的2.9%擴大至2017年的4.8%，市佔率排行第六。

值得一提的是，在投資南韓的材料、零件行業的外資中，又以日本佔比最大。由2001至2018年期間，在各國外資對南韓相關產業所作出的593億美元投資額中，日本以27%的比例居首，其他依次為美國、荷蘭、德國及新加坡等。

南韓產業通商資源部的相關人士表示，由於南韓在地理上鄰近日本，加上企業在面板及半導體方面有需求，因此日本過往在材料、零件的投資相當活躍。

不過，受近期日本嚴格的出口管制影響，南韓除咗要尋求擴大半導體材料的進口渠道，亦需積極吸引其他外資材料、零件等範疇作出投資。

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