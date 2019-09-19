反其道而行？亞馬遜擬加大投資現金支付領域

近年移動支付趨勢席捲全球，不過，美國電商巨頭亞馬遜(AMZN)卻認為，願意使用現金支付的客戶仍佔一定比例，因此計劃大力投資現金支付領域。

亞馬遜周三(18日)發布「Amazon PayCode」，允許消費者在線上購物，然後親自到15,000個西聯匯款(Western Union)的任何一個據點，進行現金支付。該計劃已在19個國家推出，亦將在未來幾周於美國推出。

亞馬遜同時發布「Amazon Cash」，用戶可將現金儲值在自己的亞馬遜帳戶中，以便日後進行線上購物。現時全美已有超過10萬個現金儲值據點。

亞馬遜支付部總監Ben Volk認為，雖然多數消費者仍可能會堅持線上支付的便利性，但現金支付可以用於服務沒有銀行帳戶及無權訪問銀行系統的人。

事實上，儘管移動支付逐步普及，但現金仍然是美國的主要支付方式。據研究公司數據顯示，去年有79%的消費者使用現金消費，相較之下，有44%的消費者使用PayPal消費，而Apple Pay則僅為9%。

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