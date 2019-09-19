【深度解構】估明年經濟　應該信特朗普定信人工智能？

美國聯儲局於香港時間周四(19日)凌晨2時宣布減息0.25厘，雖然符合市場預期，但美國總統特朗普當然不滿意，並以「三無」批評當局，即「無膽色、無知識、無遠見」！

他堅信美國沒有通脹、歐日也負利率，當局應大舉減息，以便其以更低成本「債冚債」，再將節省到的利息開支用作2020年減稅。他也再三強調，美國經濟好到不得了，只有「假新聞」媒體才不斷唱淡衰退很快到。

不過，有人工智能(AI)的計算結果預言，明年出現「債券熊市」的機會高達84%，恐伴隨着經濟大崩圍！那麼，你信特朗普經濟好到不得了，定信機械人警告？

【AI怎預測？】

美國著名財經媒體彭博社報道，最近滙豐信貸市場研究團隊表示，他們自研的一個人工智能程式，在分析市況後，得出一個驚人預測︰就是明年有高達「84%機會」出現「美國公司債券熊市」！團隊表示，這是2008年全球金融危機爆發前以來，最高的熊市發生機會。這表明美國公司債可能在2020年出現大規模拋售。

報道指出，滙豐是輯錄了1950年到1989年間、近40年的數據建立出上述AI程式，並在1990年後開始實戰。結果顯示，這程式在6次債券熊市中，有5次成功提前預警，提前期在7到16個月之間！簡而言之，若目前響警，即「美國公司債券熊市」可能在2020年4月至2021年初出現。

回顧過去5次預警成功的例子，分別出現在1998年、2000年、2007年、2011年，以及2018年。唯一一次失準是2014年。

相應的經濟危機是1998年亞洲金融風暴及長期資本管理公司(LTCM)危機；2000年科網爆泡；2007年金融海嘯；2011年歐債危機；2018年底兩次全球大冧市。失準的那次是2014年油價大冧市。

以目前「84%機會」而言，機率是僅次於2000年及2007年那次！換言之，2020年4月至2021年初確實很可能出現全球性經濟問題。

當然，滙豐也承認，AI預測始終有偏差。信不信由你...

【今次「債券熊市」預測未必失準】

那麼，AI今次會否如2014年般失準？或許未必！隨着中美貿易戰持續，經合組織(OECD)周四(19日)最新公布，將2019年全球經濟增長預測由3.2%下調至2.9%，為10年來最低水平；2020年全球經濟增長預測則為3%，此前預期為3.4%。值得留意的是，上次預期僅4個月前！

經合組織預期，今年美國經濟增長2.4%，明年將放緩至2%；歐元區今明兩年增長分別為1.1%和1%；中國經濟今明兩年料分別增長6.1%和5.7%。

該組織警告，貿易衝突加劇，令全球經濟增長勢頭跌向2008年金融危機以來最弱，而政府並沒有採取足夠措施，防止長期損害。

事實上，過去兩周，美國聯儲局、歐央行、中國人民銀行，以及許多其他央行都放鬆了貨幣政策，以提振需求，還敦促政府有必要推出財政刺激措施，以確保央行努力不會白費。

最後又是這句：AI預測，信不信由你...

【這位仁兄又會估中？】

值得一提的是，聯儲局周四再次落實減息，應驗了以下仁兄的預言，並與上述AI預測的時間差不多：

市場上極少數言中去年12月是聯儲局最後一次加息，並在今年7月底聯儲局減息後，表明9月必須再減的Stifel首席股票策略師Barry Bannister，早於9月初警告，在觀察美國國債孳息率曲線「倒掛」後，估計今年12月股市將迎來另一次大跌，並預期明年5月經濟會衰退，未來5年投資恐「零」回報。

所謂「債息倒掛」，是指較短年期的債息竟高於較長年期的債息，在過去7次出現後，事後均證明是經濟衰退的準確預兆，故今次同樣惹人關注。

Bannister指出，由於「債息倒掛」準確度過去亦備受質疑，每次出現均有人會說「這次不同」，故他研究了更準確的觀察方法，就是以3個月期債息相對10年的「50天移動平均線」來作比較，在過去50年，100%能預測衰退，暫時從未出錯。

那麼，目前情況是怎樣？他說：「在今年6月20日，其研究的債息曲線倒掛了。」這意味着股市已到了被大幅拋售的時刻，以及經濟衰退快將來臨。

他說：「以其研究的債息曲線推測，美國經濟將在2020年5月陷入衰退(註：與AI預測差不多)，由於股市走在前頭，故預計今年12月股市恐崩潰，標指下跌空間達32%，而企業盈利料大跌26%。」

Bannister在美國是著名專家，曾準確預測美股於2018年1月26日創新高後短期要調整5%、2018年9月警告年底股市要大跌，並是極少數言中去年12月是聯儲局最後一次加息的專家。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。