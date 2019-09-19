樓價UPDATES︰紅磡傲形錄本月首宗成交

紅磡傲形剛錄本月首宗成交，有辣招鬆綁單位減價27萬元後售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌君豪峰低層D室，實用面積290方呎，以一房間隔，原叫租1.65萬元，獲新婚家庭以1.6萬元承租，實用呎租55.2元。若以業主去年12月購入價709萬元計算，回報率約2.7厘。

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九龍區

●傲形低層D室，實用面積約204方呎，以開放式間隔，外望樓景。業主今年8月初放盤，原叫價435萬元，議價後以408萬元沽出，實用呎價約2萬元。據悉，原業主於2016年以361.1萬元購入上述單位，帳面獲利約46.9萬元。該物業現約有4個單位放售，叫價由488萬元起。

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新界區

●屯門大興花園2期11座低層F室，實用面積544方呎，屬兩房間隔。有區內人士因原居所正進行裝修工程，需覓3個月的租盤作暫住之用，近日終以1.45萬元即睇即租上址，實用呎租26.7元。若以同類單位銀行估價約551.5萬元計算，租金回報率達3.2厘。

●二手市場觀望氣氛濃厚，部分業主將議價空間逐步擴闊。馬鞍山新港城F座中層07室兩房戶，實用面積363方呎，座向東南。單位原開價675萬元，減價66萬元或近10%，獲用家以609萬元承接，實用呎價16,777元。原業主持貨7年，單位期內升值69%。

●沙田區配套齊全，買家遇心儀單位立即承接。該區3座中層E室三房戶，實用面積544方呎，座向東南，享市景及部分河景。單位放盤4個月，原開價838萬元，減價28萬元，以810萬元易手，實用呎價14,890元屬市價。上址為原業主於2012年以443萬元購入，帳面獲利367萬元。

●馬鞍山翠擁華庭7座低層F室，實用面積751方呎，以三房間隔。單位原開價965萬元，放盤1個月，累減57萬元，以908萬元售出，實用呎價12,091元。據了解，原業主於2012年4月入市，當時作價513萬元，帳面獲利395萬元。

●上水名都1座中層C室，實用面積369方呎，兩房間隔，望開揚公園景，叫價約490萬元，議價後以455萬元易手，實用呎價12,331元。上址為原業主於2010年以199萬元購入，持貨9年，期內升值約1.3倍。

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