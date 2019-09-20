利福遭削盈測 股價睇跌逾四成一
2019年09月20日 00:01
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花旗預計，利福今年下半年銷售額按年跌約30%。圖為利福主席劉鑾鴻。
香港零售業持續受打擊，花旗發表報告，將利福國際(01212)今年至2021年的核心盈利預測，分別下調至14.29億元、14.54億元及15.12億元，下調幅度分別為9%、10%及10%，以反映銷售額和息稅前利潤率預測下降。該行並給予利福最熊目標價4.9元，與其周四(19日)收市價比較仍有逾四成一下跌空間！
花旗基於現金流折現法(DCF)假設利福最壞的情況，例如該公司今年度同店銷售錄得27%跌幅，經營溢利率錄得低於預期的18.5%，加上年前投得啟德商業項目進展較預期慢，甚至延誤，最熊的目標價將降至4.9元。若以基本情況計，利福目標價則為9.5元，相當於今年預測市盈率的10倍。
花旗預計，由於缺乏訪港旅客消費力支持，利福於7月及8月份銷售額分別按年下降20%及50%，料9月份跌幅將在20至50%之間，今年下半年銷售額預測按年下跌約30%；經營溢利則估計會下跌40%，導致全年拉勻下跌20%。
此外，莎莎國際(00178)周三發盈警，預期受8月份港澳市場銷售下跌所拖累，8月底止首五個月將錄得虧損。花旗的報告亦指出，其他香港零售商也將面臨銷售下滑，但不至於會出現虧損，莎莎預測虧損主要由於毛利收窄，故維持其「沽出」評級，認為短期無盈利及派息支持，目標價1.51元。
高盛也發表報告，指莎莎主要業務覆蓋港澳地區，於目前情況下極易受影響，並指集團正在關閉低營運效益的店舖，其執行效率仍是關鍵，故將其目標價由1.8元降至1.55元，但維持「中性」評級。
在香港零售股中，花旗比較看好周大福(01929)，認為其中國業務具吸引力，金價上漲亦令周大福受惠。至於同業六福(00590)，該行則將其明年度同店銷售跌幅預測由15%進一步調低至23%，目標價由27.1元降至22.9元。
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