利福遭削盈測　股價睇跌逾四成一

花旗基於現金流折現法(DCF)假設利福最壞的情況，例如該公司今年度同店銷售錄得27%跌幅，經營溢利率錄得低於預期的18.5%，加上年前投得啟德商業項目進展較預期慢，甚至延誤，最熊的目標價將降至4.9元。若以基本情況計，利福目標價則為9.5元，相當於今年預測市盈率的10倍。

花旗預計，由於缺乏訪港旅客消費力支持，利福於7月及8月份銷售額分別按年下降20%及50%，料9月份跌幅將在20至50%之間，今年下半年銷售額預測按年下跌約30%；經營溢利則估計會下跌40%，導致全年拉勻下跌20%。

高盛也發表報告，指莎莎主要業務覆蓋港澳地區，於目前情況下極易受影響，並指集團正在關閉低營運效益的店舖，其執行效率仍是關鍵，故將其目標價由1.8元降至1.55元，但維持「中性」評級。

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