趙文傑　聯儲最驚減息大計遇阻

聯儲局在18日議息會議後宣布，下調聯邦基金利率25點子至1.75至2厘的目標範圍，符合市場預期之餘，亦是繼7月底以來連續兩次減息。議息聲明指，聯邦公開市場委員會於7月會議後所收到的經濟數據，反映勞動力市場依然強勁，經濟活動一直在以溫和的速度增長。

主席鮑威爾亦於記者會中重申，未見有連串減息的需要，言論仍配合7月底時「中期調整」的語調。不過筆者頓時產生疑問，既然經濟數據良好，經濟活動溫和增長，為何當局仍需於不足兩個月內連續兩次減息？

上周末，沙特阿美旗下兩座煉油設施遭無人機空襲並引發大火，導致暫時停產，涉及每日石油總產量大約減少50%。事件發生後，美國總統特朗普第一時間在社交網站指，可動用戰略石油儲備保證市場供應，惟油價仍於周一復市後大幅飆升，最多升約20%。

隨後，紐約聯邦儲備銀行宣布，以公開市場操作進行總值750億美元的回購操作，向市場注入流動性，為近十年來首次。雖然有分析指，企業為支付即將到期的9月份企業稅，料從市場抽走大量資金，故當局需要作出行動。然而，企業每年都需要繳付稅項，筆者認為這樣的說法，並非是次注資的理由，反而與是次石油的「黑天鵝」事件有關。

美國最新公布的8月份消費者物價指數(CPI)按年僅錄得1.7%的升幅，自今年4月後每月均能保持在2%之下，為減息創造了非常理想的環境。然而，若留意撇除食品及能源價格的核心CPI，今年5至8月的按年升幅為2%、2.1%、2.2%及2.4%，可見是每月漸增的趨勢，反映整體CPI仍壓低於2%之下，主要是由於能源價格偏低的因素所造成。

筆者相信，即使鮑威爾多番強調並非進入減息周期，但一邊否認一邊減息，明顯其言論只是控制市場預期的伎倆。反而上周的煉油設施遇襲事件後，眼見特朗普的反應及紐約聯邦儲備銀行的注資，其實他們最擔心通脹降臨，尤其是由突如其來的事件引發的通脹，影響聯儲局未來持續的減息大計。

俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。