東方日報B1：美國減息0.25厘　幣策後向迷離

美國聯儲局、日本央行、英倫銀行、巴西央行及印尼央行等多家央行，於周三(18日)至周四(19日)的廿四個小時內，不約而同召開議息會議。儘管「放水」步伐不一致，最重要是美國減息後，利率前景變得更不明朗，惟綜合市場意見認為，環球減息潮或未完結。

美國聯儲局一如預期進行今年第二度減息，將聯邦基金利率下調0.25厘，到1.75至2厘。但主席鮑威爾對息口前景模棱兩可，而聯儲局官員對是次減息的決定及未來息口走向意見分歧，令市場迷惘。事實上，當局的息口預測中位數預示今年內不會再減息，惟期貨交易員則預期當局今年再出手一次，更有分析員形容今次是「鷹派」減息。

市場原本期望聯儲局會就減息作出更確切的承諾，可惜事與願違，反映貿易相關風險並非當局所能控制，而且難以預測。周三的減息決定有三票反對，堪薩斯城聯儲銀行行長喬治及波士頓聯儲銀行行長羅森格倫均反對減息，一如兩人七月份的主張。至於第三張反對票來自聖路易斯聯儲銀行行長布拉德，他主張減息半厘。

不僅如此，當局息口預測顯示，十七名聯儲局官員中，有七人預期今年餘下時間再減息一次，五人預期維持現水平，五人則主張息口應處於周三減息前水平。鮑威爾在議息後記者會表示，經濟疲弱及貿易政策對經濟構成壓力，對有需要時更廣泛地持續減息持開放態度，但強調並非當局的預期。他又指，官員仍對美國經濟前景樂觀，會逐次會議檢討利率政策。

亞特蘭大聯儲銀行前行長洛克哈特表示，聯儲局今次的減息行動，是對美國經濟所面臨的外部威脅進行風險管理，就如給保單第二次交費。

事實上，鮑威爾向來慎言，在記者會上多次拒絕對今年餘下時間的利率走向的看法作出暗示，同時不願透露自己屬局內哪個陣營。現時聯儲局內部大致分三個陣營，一個是認為有必要繼續減息，另一個是對當前利率感滿意，還有一個根本不贊成放鬆政策。均富首席經濟師形容，鮑威爾是個「狡猾的迴避者」。

與此同時，議息結果公布後不久，力促大手減息的美國總統特朗普再度在社交媒體，炮轟聯儲局及鮑威爾「沒有膽識、沒有觸覺及沒有遠見」。鮑威爾周三亦再次維護聯儲局的獨立性，稱當局會繼續在沒有政治顧慮下制訂貨幣政策。

此外，鮑威爾淡化本周的貨幣市場動盪，指相關流動性不足對經濟及貨幣政策沒影響，當局亦有足夠工具應對。他還暗示當局可能很快恢復擴張資產負債表，許多分析員原預期明年才會行動。

為引導聯邦基金利率重返目標區間，當局周三將超額儲備利率調低30點子至1.8厘，即較新的目標區間上限低20點子；隔夜回購利率亦降30點子至1.7厘。紐約聯儲銀行周四連續第三日進行隔夜回購操作，再注資750億美元，對應短錢緊絀。

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