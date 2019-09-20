美股收市：道指跌52點　標指逼近紀錄高位

市場消化聯儲局減息，美國股市收市窄幅上落。道指高開低走，中段最多曾升125點，惟至中後段受壓，收報27,094點，跌52點或0.19%；標指收報3,006點，升少於1點，距離紀錄高位(3,027點)相差僅0.7%；納指收報8,182點，升5點或0.07%。

中美兩國已就10月初舉行的高級別「面對面」貿易談判作準備，周四及周五(19及20日)展開副部級磋商，焦點在農業，美國將要求中國擴大購買美國大豆等農產品。

聯儲局一如預期減息0.25厘，為今年第二次，但3位決策委員持有不同意見，加上該局主席鮑威爾指，當前沒有必要採取更廣泛的降息措施。投資者懷疑聯邦公開市場委員會(FOMC)今年不會進一步減息，讓市場有所失望。

嘉信理財私人客戶顧問副總監游國義表示，今次美國聯儲局的降息決定在貿易戰前景未明、英國脫歐，以及全球經濟增長憂慮等宏觀經濟陰霾夾擊下，為市場帶來一定喘息空間。然而，該行仍懷疑減息是否重振經濟的靈丹妙藥。

著名投資大師、與「股神」巴菲特相識於微時的Omega Advisors創辦人Leon Cooperman指出，美國聯儲局減息，對銀行儲蓄人士帶來傷害，直言他反對減息，因為利率已經低企。

個股方面，微軟宣布回購400億美元股票並提高分紅，股價創收市新高，報141.07美元，升1.84%，市場高達1.08萬億美元，佔據市值第一大上市公司位置。

蘋果公司新iPhone開售在即，股價偏軟，收報220.96美元，跌0.81%。

亞馬遜向Rivian訂購10萬輛電動車，前者股價收漲0.22%。

數據方面，美國勞工部公布，當地上周首次申領失業救濟人數增加2,000人，至20.8萬人，但低過經濟師預期的21.3萬人，而前周持續申領人數降至166.1萬人，亦少過預期的167.2萬人，反映就業市場依然穩健。

至於美國第2季經常帳赤字，由首季的1,362億美元，縮窄至1,282億美元，略多過預期的1,274億美元。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。