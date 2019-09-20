【深度解構】非洲手機王估值勝Apple　原來靠呢樣...

●異軍突起 估值勝蘋果公司

傳音控股每股發行價為35.15元人民幣(下同)，相當於發行後去年扣除非經常性損益淨利潤的22.97倍市盈率，計及非經常性損益的話，市盈率更高達42.78倍，而Apple目前市盈率則只有約19倍。

傳音控股計劃發行不少於8,000萬新股，預計集資逾28億元。最終戰略配售約403.38萬股，佔發行總數量的5.04%。周四(19日)正式接受網上及網下認購，即向合資格散戶招股及向機構投資者配售，並有望成為科創板手機第一股。

●非洲稱霸 全球居第四

傳音主打功能性手機，招股書顯示，公司去年售超過1億部手機，收入達226.46億元。據統計，2018年公司在非洲市場的佔有率為48.71%，用戶突破2億，乃非洲第一大手機品牌。

即使用全球銷量比較，市佔率都有成7.04%，位列三星、Apple同華為之後，位居世界第四。

●嚴控研發支出 售價「平到冇朋友」

為何傳音手機點咁成功？主要是旗下3大手機品牌TECNO、itel同Infinix「平到冇朋友」，售價由15至200美元。其研發成本極低，公司2016年至2018年的研發投入在營收中分別僅佔3.31%、2.99%及3.14%，遠低於同業Apple該三年度的4.66%、5.05%及5.36%，以及三星電子的7.33%、7.01%及7.65%。

●注重本地化和差異化

傳音的成功同時來自對非洲市場實行本地化和差異化，十分注重消費者的口碑，而且會根據消費者的意見來改進手機；舉例說，非洲不同地區之間的營運商費用差別很大，所以傳音就推出多卡多待的手機，最高甚至支援四卡四待。

另外，非洲用戶對於音樂的喜愛程度很高，而且喜歡隨時隨地的載歌載舞，傳音因此將外放音效功能做得出色，傳音部分手機的外放音效，甚至能夠比擬一些專門的播放器，除此之外還在手機的包裝盒中附贈頭戴式的耳機。

此外，傳音還專門因應非洲用戶的膚色，對手機的相機進行改進，開發出用牙齒和眼睛進行定位臉部的識別技術，推出非洲專屬版的美顏和濾鏡軟件，愛美之心人皆有之，傳音專門針對非洲用戶進行的調校，因此在當地得到非常多的好評。

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