【市前重點睇】美股個別發展　油價回穩

●美匯指數跌至98.2水平，離岸人民幣(CNH)低見7.1031，港匯弱見7.8317，圓匯企108.02。歐盟官員料英脫歐可望達協議，英鎊觸及1.256後回順，歐元企1.1045。金價於1,500美元關口上落。油價升逾1%，布油企64.4美元，紐油處58.8美元。道指期貨上升。

●中美兩國已就10月初舉行的高級別「面對面」貿易談判作準備，周四及周五(19及20日)展開副部級磋商，焦點在農業，美國將要求中國擴大購買美國大豆等農產品。

●美國10年期國債孳息率跌1.22點子，報1.784厘。

●美國勞工部公布，當地上周首次申領失業救濟人數增加2,000人，至20.8萬人，但低過經濟師預期的21.3萬人。

●美國第2季經常帳赤字，由首季的1,362億美元，縮窄至1,282億美元，略多過預期的1,274億美元。

●紐約聯儲將於周五連續第四天開展回購協議操作，總金額不超過750億美元。

●美國企業第二季匯回海外利潤的速度放慢，迄今為止總額遠低於總統特朗普預期的4萬億美元。

●港股ADR指數收報26,474點，升5點。

●即月恒生指數夜期收報26,522點，升39點，高水53點，成交18,375張。

●紐約期油收報每桶58.13美元，升2美仙或0.03%；布蘭特期油收報每桶64.4美元，升90美仙或1.26%。

-伊朗外長警告，如果美國或沙特阿拉伯對伊朗進行任何打擊，都將會引發「全面戰爭」。另重申伊朗沒有參與周末對沙特石油設施的襲擊，並希望避免發生衝突。

●紐約期金收報每安士1,506.2美元，跌0.6%，結束本周美國減息之前連續3日升勢。

●歐盟委員會主席容克表示，相信英國脫歐協議可以在10月31日之前達成，並警告無協議脫歐對英國和歐盟都將是「災難性的」。

●英倫銀行維持利率0.75厘不變。央行表示，如果圍繞英國脫歐的不確定性持續，通脹可能會弱於預期。目前預計經濟第三季增長0.2%，低於8月份時預測的增長0.3%。

●經合組織(OECD)將2019年全球經濟增長預測由3.2%下調至2.9%，為10年來最低水平；認為貿易衝突的加劇令全球經濟增長勢頭跌向金融危機以來的最弱，而政府並沒有採取足夠措施防止長期損害。

●逆風而行！挪威央行加息0.25厘。

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