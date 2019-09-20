【股民熱話】港股「金九銀十」行情不再的啟示…

以前十一前後港股總會炒吓中國「金九銀十」效應，可近幾年這個效應已消失，皆因中美正在打貿易戰，內地經濟景氣持續轉差，製造業不景氣，影響消費者信心，「金九銀十」買樓買車的大行情已不再，中資股亦自然冇動力炒上。

相信有番咁上下股齡的股民，都曾享受過「中國概念」股的炒作機遇。太遠的別說，2008年的四萬億人民幣刺激經濟、2015年官方發動的A股「人為牛市」，唔少活躍的股民都應該有參與其中，個股票倉炒到出晒煙！可最終有幾多人可以急流勇退賺錢離場，有幾多人輸身家？近年中國經濟景氣轉差，去槓桿下炒作的熱錢明顯減少，中國概念號召力更今非昔比。

話明係炒作「概念」，即係冇實際數據，純綷係炒作對政策的憧憬，當中涉及不少問題，包括政策是否如期落實？實際執行有多大難度？市場是否過度炒作？過去十多年，全球低息環境下，中國經歷了「水浸」的日子，大量資金尋求出路，中、港兩地股市都曾熱炒國策概念，新能源車股、科網股、教育股也如是，可最終有多少企業能將「概念」化成企業盈利，回饋投資者，又有多少概念股蒸發股民身家，大家心裏有數。

近年中國經濟景氣轉差，中國概念的炒風已大不如前，即使是今年70華誕咁大日子，睇呢幾日的中、港股市表現，就知「氣勢」已今非昔比。除了是槓桿資金量的參與度大降之外，內地產業政策話變就變，典型例子如教育股；又或者政策缺乏連貫性，致令新興產業的發展困難重重，新能源車股就是一個例子，追捧者不少都要損手爛腳。再者，在貿易戰下，中國經濟增長放緩，意味長期回報可能受壓。眼見如今搵錢更加艱難，保本至上，自然更加不敢再輕言跟炒中資股。

如今中國要加大對外開放金融市場，想吸引海外資金參與資本市場，亦已陸續有國際指數公司將A股納入指數系列，顯見確實有境外長線資金進場。也許，歐、美市場低增長且金融業監管嚴格，即使明知中國市場風險高，亦有資金願意冒險適度押注經濟增長較歐美高的中國股市。到底未來中國資本市場能否徹底進行市場化改革，來換外資的信任，推動A股由「散戶市」轉向「機構市」，加快人民幣國際化進程，抑或外資同這十年八載的老散一樣，對中國股市「因了解而分開」，不妨放長雙眼拭目以待。

東方產經專欄作者帥哥

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