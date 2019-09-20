又裁員！傳三菱日聯擬將香港和新加坡證券員工削半

日本最大的銀行三菱UFJ銀行(三菱日聯銀行)由於利潤及股價下跌，傳計劃將其於亞洲(日本除外)投資銀行業務削減一半。

《金融時報》引述消息報道，三菱UFJ銀行擬將香港及新加坡的180名證券員工中，裁員多達90人，員工將在10月接到通知。據悉，所有投資銀行部門都將受到影響，交易業務幾乎全部關閉，並大量裁減銷售和後勤員工，同時將相關職務轉移至倫敦。至於亞洲債券資本市場團隊方面亦會裁減少數員工，但大體保持完整。

消息指出，市場動盪，加上歐洲與中國經濟增長放緩，令該銀行的國際貿易業務利潤大幅下跌。該行亦正在檢討其於倫敦的銀行及經紀業務，但未確定最終裁員規模。

事實上，三菱UFJ銀行為了削減成本，早於今年6月份時，對500名董事及董事總經理實施自願離職計劃。該行股價於過去一年已下挫20%，發言人表示，正不斷審查在所有市場中的業務，以確保該行保持競爭力。

日本銀行業受到超低利率和人口結構變化的壓力，國內市場萎縮，銀行業復甦的希望減弱，業界已在海外尋找新的增長市場，以三菱UFJ銀行為例，於3月時便以63億美元收購德國DZ銀行航空金融業務。

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