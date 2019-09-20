A股快報：三大指數揚升　基建股受捧

中美兩國已就10月初舉行的高級別「面對面」貿易談判作準備，今日(20日)繼續展開副部級磋商，內地股市做好，滬綜指高開5點或0.18%，報3,004點，重上3,000點關；深成指高開21點或0.22%，至9,873點；創業板指數高開3點或0.21%，報1,709點。

板塊方面，家電股升0.5%，水泥及釀酒股齊升0.4%；而地產、有色金屬、石油及船舶製造股偏軟。

國務院印發《交通強國建設綱要》，基礎建設相關股份揚升，成都路橋升停板，新疆交建漲5%。

貴州茅台高開0.4%至1,151元人民幣(下同)後，最新升1%，報1,156.66元再創歷史新高。華泰證券稱，其終端需求旺盛，利好全年業績表現，預計2019至2021年目標價介乎1,251.6元至1,323.12元。

浪潮信息漲停，浪潮軟件抽升7%，中科曙光漲逾4%。華為宣布適時退出服務器整機市場。數據顯示，2018浪潮服務器佔中國服務器市場25%份額，華為、新華三、中科曙光市佔率各為18%、10%及9%。

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