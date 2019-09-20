【專家點評】幣策不必過於寬鬆　美元穩定

交通銀行香港分行策略師袁沛儀：主要央行均議息完畢，料匯市整體只見上落。美國多個與消費相關的數據造好，可見內需穩健，料通脹下行空間有限，貨幣政策不必過於寬鬆，支持美元在近季較高水平98至99區間上落。

相比下，歐元區基本面疲弱，無論消費或企業景氣均回落，歐洲央行本月已減息同時啟動第三輪TLTRO，而下月開始再次量寬，歐元應乏力再上，50天線1.1130成短線阻力，技術上仍處於下降軌，料下試1.0930。市場繼續觀望英國脫歐進展，不過英鎊技術上貼近超買，料1.2560見短線阻力，後市下望50天線1.2280。

沙特阿美最大油田雖然一度受攻擊，不過旗下還有其他油田，料能短線補給短缺，加上原油需求在全球經濟增長放緩下有下行壓力、特朗普又放寬對伊朗的制裁，油價難再抽升，料下試56美元。加元未能受惠，估計美元兌加元在1.3230附近窄幅上落。

澳元及紐元近周已見技術反彈，在基本面持續疲弱下，料分別下試0.6780及0.6270。大市氣氛回穩，避險資產短線稍微回落，料美元兌日圓在近日高位108.30窄幅上落，金價在1,500美元徘徊。

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