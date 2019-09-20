【即市分析】港股轉弱　翻兜恒指反向ETF

從基本面分析，中美貿易談判要到10月初先開始，相信此前資金觀望為主，而港股在十個牛皮九個淡之下，相信9月餘下時間都係半生不死的樣子。此外，在政治事件影響下，中國70華誕前後隨時又會有突然的變數出現，另國際評級機構降香港信貸評級的負面影響亦會逐步浮現，市場氣氛轉差不無道理。

雖然，市場現時轉炒中美兩國在貿易談判上，有機會先行簽署「臨時協議」，但離達成一紙協議的路依然漫長，加上環球央行紛紛以減息作防範，正在預視全球經濟唔多掂，香港只怕亦難獨善其身。

投資市場效率甚高，港股風高浪急下，資金現時連公用股都唔揀，最多都係衝入金礦股短炒，但其實短線亦可揀反向指數ETF。實際上，反向指數ETF簡單直接，講到明同指數對賭，如果認為中港股市仲有排冇運行，直接以反向指數ETF出擊或作為對沖之用，確係有得諗。

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