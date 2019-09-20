【即市分析】港股轉弱 翻兜恒指反向ETF
2019年09月20日 10:00
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東方產經專欄作者股博士：美國減息，香港跟住減，一批金融股如滙豐控股(00005)、渣打銀行(02888)、恒生銀行(00011)及友邦保險(01299)股價隨即回落，奇就奇在連公用收息股都跟大隊向下，可見港股個勢真係幾差。
從基本面分析，中美貿易談判要到10月初先開始，相信此前資金觀望為主，而港股在十個牛皮九個淡之下，相信9月餘下時間都係半生不死的樣子。此外，在政治事件影響下，中國70華誕前後隨時又會有突然的變數出現，另國際評級機構降香港信貸評級的負面影響亦會逐步浮現，市場氣氛轉差不無道理。
雖然，市場現時轉炒中美兩國在貿易談判上，有機會先行簽署「臨時協議」，但離達成一紙協議的路依然漫長，加上環球央行紛紛以減息作防範，正在預視全球經濟唔多掂，香港只怕亦難獨善其身。
投資市場效率甚高，港股風高浪急下，資金現時連公用股都唔揀，最多都係衝入金礦股短炒，但其實短線亦可揀反向指數ETF。實際上，反向指數ETF簡單直接，講到明同指數對賭，如果認為中港股市仲有排冇運行，直接以反向指數ETF出擊或作為對沖之用，確係有得諗。
睇番恒指早前拾級而上，唔經唔覺已經從25,000點樓下反彈至最高見27,366點，昨日已回至26,468點，短期內若進一步失守20日線約26,378點支持，跌勢將會加劇。睇番近期最大成交的恒指反向ETF為FI二南方恒指(07500)昨日升1.8%，可吼位跟進，目標價8元，止蝕位7元。至於第二大成交的則為FI南方恒指(07300)，不過就冇槓桿，昨日升0.7%，同樣可伺機買入，目標價5.8元，止蝕位5.4元。
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