啟德商業地截標：長實集團獨資　暫收2份標書

由於近月社會狀況不穩定，該發展區早前又有商業地以低價批出，故地皮估值已遭大幅削減，預計每方呎樓面地價最低8,000港元，較5月份批出價低約38%，最低估值約69.1億元。

上述第4C區4號地皮享有無遮擋維港海景，可建總樓面約86.3萬方呎，當中作酒店用途面積須介乎25.9萬至43.2萬方呎。建築物高限為主水平基準以上95米，並須在2025年3月底前完工。而發展商亦須在地盤西南面向海傍部分，修建路面以作海濱長廊用途，物業將來亦不可拆售。

事實上，市場紛下調該地估值，相信地價百億不保，現時預計樓面呎價最高約1.1萬元，總額約94.9億元。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，相信今次仍有一定競投反應，因為部分發展商或會以「執平貨」心態入標，但項目投資額始終較大，料入標財團以大型發展商或合組財團為主。

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