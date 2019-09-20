今年全球手遊收入料達685億美元　iOS佔近半數

據市場研究構城Newzoo最新報告，2019年全球手遊收入將達685億美元，其中48.9%來自iOS裝置遊戲，Android佔35.8%。

全球手遊市場收入逐年上升，在2017年錄得563億美元，預料至2022年，將達954億美元。

報告指，大部分人玩手遊是為了消磨時間，女性與男性的有關佔比為50%與30%。雲端遊戲玩家比例較高，有16%女性和21%男性玩家。常規玩家在男性和女性中比例均為最低，Newzoo表示，這類玩家通常更傾向玩主機和PC遊戲。

另外，iOS和Android所有遊戲在上半年的下載量為194億次。

Newzoo料，2019年整個遊戲市場價值將達1,521億美元，流動平台佔45%，是所有平台佔比最高。其次是主機，2019年收入為479億美元，佔32%；PC遊戲收入357億美元，佔23%。

2019年，美國遊戲收入將達369億美元，為全球最大遊戲市場；中國將達365億美元，意味自2015年以來，全球最大遊戲市場首次易主。按地區劃分，亞太地區仍是全球最大遊戲區域性市場，2019年收入達722億美元。

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