【即市分析】申洲國際觀望百元關承接
2019年09月20日 11:15
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東方產經專欄作者錢修：恒指連跌4日下試20天線，揸重貨的股民只能寄望十一長假前真的有維穩手影。近日傳出中美貿易戰或以臨時協議形式暫停，對貿易相關股申洲國際(02313)有利，且近年該公司積極在海外布局建立多元化的產能基地，股價一直強於大市。不過，今日(20日)開市前其大股東較前收市價折讓約5.7%出售3,170萬股，每股作價102港元，即市低位見過102.1元，到底未來股價仍值得期待嗎？
申洲主要從事製造及銷售針織服裝產品，屬一體化大型企業，業務涵蓋上游的面料及下游的成衣生產，有效控制成本。近年更將產能分散去海外，地處越南的成衣工廠現已落成，料完全投產後工人數目可達8,000人；另在建的柬埔寨成衣廠，料可容納18,000名工人，預計明年投產。海外產能是集團應對中美貿易戰的關鍵，同時支持企業長線發展。
參考大摩報告，指於重新檢視Adidas、Nike及Puma的產品組合，以及越南及柬埔寨的人力供應後，認為申洲2019至22年的市佔率可再升7%，期內盈利年複合增長率可達22%。將目標價由120元上調至140元，不排除至2022年底股價升至200元，重申「增持」評級。
走勢上，申洲於上月19日創新高117.8元後見頂回落，目前股價處於下降軌中，14天RSI及MACD均未有動力回升，形態頗似頭肩頂。由於大股東以102元減持，料短線股價須先在此水平進行整固，建議先觀望100元關承接，再作部署。
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