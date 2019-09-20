【即市分析】申洲國際觀望百元關承接

申洲主要從事製造及銷售針織服裝產品，屬一體化大型企業，業務涵蓋上游的面料及下游的成衣生產，有效控制成本。近年更將產能分散去海外，地處越南的成衣工廠現已落成，料完全投產後工人數目可達8,000人；另在建的柬埔寨成衣廠，料可容納18,000名工人，預計明年投產。海外產能是集團應對中美貿易戰的關鍵，同時支持企業長線發展。

參考大摩報告，指於重新檢視Adidas、Nike及Puma的產品組合，以及越南及柬埔寨的人力供應後，認為申洲2019至22年的市佔率可再升7%，期內盈利年複合增長率可達22%。將目標價由120元上調至140元，不排除至2022年底股價升至200元，重申「增持」評級。

走勢上，申洲於上月19日創新高117.8元後見頂回落，目前股價處於下降軌中，14天RSI及MACD均未有動力回升，形態頗似頭肩頂。由於大股東以102元減持，料短線股價須先在此水平進行整固，建議先觀望100元關承接，再作部署。

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