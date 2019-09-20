【瑞通推介】手機設備股當炒　輪證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場正消化美國聯儲局減息，另投資者對中美重啟貿易談判抱較樂觀態度。道指隔晚高開低走，收報27,094點，跌52點。

恒指周四(19日)由升轉跌，收報26,468點，跌285點或1.07%，4日累跌逾880點。周五(20日)早段走勢回穩，重返26,500點之上。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾1.4億港元(下同)，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾9,500萬元，反映投資者看好後市將見反彈。周四其牛證街貨重貨區為收回價25,800至25,899點，而熊證街貨重貨區為收回價26,900至26,999點。

投資者憂慮美國減息拖低環球債息，影響友邦保險以債券為主的投資組合回報。該股周四收挫3%，報76.5元，失20天和100天線，是表現最差藍籌。股份周五早段好淡爭持，暫仍處77元之下，短期支持參考1個月低位約73.7元。該股的港股通周四錄得2.34億元淨流出。輪證資金流方面，周四有超過2,800萬元資金淨流入其好倉，淡倉同日也有逾50萬元淨流入。

市場憂慮減息令銀行息差收窄，另有券商下調滙豐控股2019至2021年盈利預測。該股周四股價變幅不大，徘徊在59至60元之間，周五早段重返60元之上爭持，守穩10天和50天線。周四其好倉錄約3萬元資金淨流入，淡倉同日則有94萬元淨流出。

華為隔晚於德國慕尼黑發布Mate 30系列旗艦手機。舜宇光學周四逆市升2.8%，收市重上120元，創52周高，已收復各移動平均線，月內累計升幅逾一成。周五早段走勢續強，繼續向上突破。其港股通周四錄2.22億元北水淨流入。輪證資金流方面，周四分別有255萬和165萬元資金淨流入其好倉和淡倉。

近期高位整固的中國建材，周四微跌收市於7.16元，受制於10天線，周五早段高開逾1%，曾重返7.2元之上，暫結束3日跌勢。周四有約3萬元資金淨流出其好倉。

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