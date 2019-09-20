【專家點評】油價急升對加元影響微

艾德證券期貨董事總經理陳健豪：上周末市場避險情緒再次升溫，沙特阿拉伯兩處核心石油大型煉油廠遭到襲擊，估計令沙特產量每日減少500萬桶、佔全球5%供應量，這次供應中斷是有史以來最嚴重的一次，油價一度急升11%，紐約原油升至每桶見60.5美元。

及後市場指沙特將於9月底前恢復其每日570萬桶的產量損失，並同時將動用石油庫存，將石油供應未來兩到三周的時間恢復到周末襲擊之前的水平，同時美國和日本亦表明需要時可動用戰略儲備應付市場所需去彌補供應短缺的情況，油價即時從高位出現獲利平倉而急跌6%情況。由於市場面對環球經濟衰退的擔心，對原油的需要同時減少，因此油價急升似乎屬短期現象，暫時未能借勢長期推高油價。

傳統上，油價跟加元關係密切，很多投資者均以油價升跌從而作出對加元的投資決定。不過今年自年初起，油價跟加元的相關性一直不高，美元兌加元的波幅亦只有1.30至1.36水平的窄幅交易，因此上述油價急升急跌的消息都未能令美元兌加元振奮，繼續在1.32水平窄幅波動。

相反，中東局勢緊張，即美國及伊朗關係進一步惡化將令市場避險情緒重新升溫，才成為市場未來炒作焦點，美匯指數仍在高位98.4附近徘徊，不過加元自年初至今，仍以升值3%成為一眾兌美元的主要貨幣中表現最突出的外幣，反映其抗跌力明顯跑贏其餘外幣。

技術上，美元兌加元自8月初到目前整整近兩個月，終於跌穿了大型上落區間1.3180至1.3340的整固行情，而跌穿1.3180後下方支持分別在1.3100及1.3020，而上方阻力則分別在1.3250、1.3430及1.3560。

由於加拿大央行在數星期前的議息會聲明未有特別悲觀，即未有暗示未來需要採用寬鬆的貨幣政策，對比其他央行減息的減息、寬鬆的寬鬆，仍對加元起支持作用，目前1.3250及1.3310已可以分別沽出美元兌加元，升穿1.3340止蝕。

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