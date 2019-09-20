【午市重點睇】金價反覆守1500美元　人民幣漲

●亞洲市，美匯指數報98.2；圓匯報107.9；歐元兌美元報1.105；英鎊曾升上1.2552。港匯最新處7.8333。離岸人民幣觸及7.0792，最新在7.08水平。金價反覆企1,503美元，布油高見65.05美元，紐油報58.78美元。道指期貨升27點。

-異動板塊：內地推動交通建設，基建鐵路股受捧。

-價位提示：中國環保科技曾炒高158%。

-馬鋼擬斥不逾2億人幣認購關連公司部分增發股票。

-重農行A股發行價7.36元人民幣。

-異動股：控股股東減持，申洲曾挫逾半成。

-魚缸通：散戶低吸港交所。

●【即市分析】

●港元拆息︰1個月期重上2厘。

●人行新版LPR第二次報價出爐，1年期利率降至4.2%。

●人民幣兌每美元中間價為7.0730，較上日上調2點子。

●人行逆回購1,200億元人民幣。

●人行：下周四在港招標發行100億元人民幣央行票據。

●全球經貿戰：特朗普顧問警告，對華關稅可升至100%。

●日本央行6周以來第三次削減短期國債購買規模。

●啟德商業地截標：長實集團獨資，至少收5份標書。

●Airbnb擬明年上市，料掀內地同業上市潮。

●又裁員！傳三菱日聯擬將香港和新加坡證券員工削半。

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