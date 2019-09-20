萊坊：啟德商業地再招標反應符預期　再流標機會不大

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，啟德舊機場跑道區第4C區4號商業地皮的入標數量符合預期，以現時市況及社會情況，發展商在「商業地」的估算及出價上跟「住宅地」截然不同，尤其是在啟德新區的跑道上，出價一定比住宅地保守，但估計再流標的機會不大。

他相信發展商會各自計數及規劃用途，估計項目會有酒店、零售及其他商業配套；料樓面地價每方呎約8,500至9,500港元，估值約73億至82億元，長期租金回報率約3%至3.5%。資金回收期約20至25年，估計總發展成本約110億至130億元。

他又指出，跑道上的商業地皮投資額大及資金回收期長，政府與發展商的「計算」存在一定落差，尤其是在一些不能拆售及大規模的商用地皮上，因發展商會考慮更多項目未來現金流及出租率等的因素去計算。

他續稱，這地皮雖擁有全維港及煙花景，惟缺點是交通配套不足及區內商業氣氛不足，現時區內人口亦不足以支撐跑道上的大型零售及商業項目。

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