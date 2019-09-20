【專家樓評】劉嘉輝：空置新盤短期內維持1萬個水平

「空置稅」條例草案刊憲，意味有機會快將通過，估計已落成未售出單位約有1萬個。據美聯資料顯示，當中已推售之貨尾單位佔約52%，即涉約5,200個；至於餘下48%則為未推出發售或已作出租或自用的單位，涉約4,800個。換言之，兩者比例大約各佔一半。

值得留意的是，按分區數字比較，當中已推出發售之現樓貨尾，港島區佔比較少，約有18%；九龍區只有約15%；新界區則佔比較多，達約67%，反映此類單位大部分集中新界區。反觀，未推出發售或已作出租或自用的單位，新界區佔比較少，不足10%；而港島區及九龍區，卻分別佔比達45%及46%。

換句話說，位於市區但未落成新盤，不少發展商尚未決定推出，部分甚至改作出租用途。筆者相信，主因與豪宅項目有關，因市區豪宅供應稀少，而發展商一般傾向以現樓形式發售，故此類市區單位佔比相對較多。

展望未來，儘管「空置稅」條例草案刊憲，料有關數字未必會因而大幅回落，加上不少全新單位陸續落成，故筆者預期，短期已落成未售出單位數字，將維持9,000至1萬個水平。

美聯物業首席分析師 劉嘉輝

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