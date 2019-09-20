Apple品牌在內地支持度急跌　貿戰令同胞轉撐華為

蘋果公司的iPhone 11系列手機在周五(20日)正式在中國開賣。外電報道，一項針對中國消費者態度的最新調查顯示，中美貿易戰令蘋果公司付出代價，公司於內地的品牌排名由1年前的第11位，跌落到第24位。

品牌及市場推廣顧問Prophet調查了13,500名內地消費者，受訪者對27類250多個品牌發表看法。報告指，在2017年，中美貿易戰還沒有開打時，Apple佔據排名榜第5位，受貿戰影響，公司排名連續兩年回落至最新旳24位。與此同時，Apple內地最大競爭對手華為則攀升上次席，僅次於支付寶。調查反映Apple品牌在中國的認同度下滑。

Prophet認為，主因是美國總統特朗普向華為產品施加禁令，激發了內地消費者對華為的支持猛增，反映貿易戰令美國品牌在中國市場面臨更大挑戰。

公司駐香港的高級合伙人Jay Milliken表示，有很多購買行為是出於民族主義，因為中國消費者將華為的遭遇解讀為受到攻擊。

這亦帶動了其他中國品牌的崛起。運動服飾品牌李寧首次躋身首40名，排第34位，僅落後於市場龍頭Nike兩位。另外，今年的頂尖品牌的排名榜，首十名中只有兩家美國品牌，分別為Android及英特爾，分別位列第3位及第9位，在2017年的調查，有5個美國品牌打入十大榜。

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