【專家樓評】黃詠欣：想得到最新按揭資訊可以點做？

最近大型銀行調升按息，究竟其他銀行會否跟隨？由於銀行於按揭業務利潤甚微，現時有大型銀行先行上調按息，其他銀行已陸續跟隨調整，但調整幅度則要視乎各銀行的資金成本及對未來樓市的看法，預計仍然會有中小到銀行為吸客而較遲才作出調整。

短期內銀行間的按揭差距會較明顯，新造按息介乎2.375%至2.625%，差距有0.15%至0.25%。至於何時他們才會作出調整，相信要視乎各間銀行按揭業務的取態，大型銀行不少已經「到數」，調整會較快，而中小型銀行可能仍想吸納按揭客戶，可能較遲才跟隨調整。

客戶現時如何才能掌握最新按揭優惠呢？事實上，近幾個月銀行的按揭優惠非常「海鮮價」，無論一手、二手及轉按都會有不同的現金回贈及鎖息上限，不同的貸款額亦有不同的按揭優惠；且每間銀行的按揭優惠生效日期亦有所不同，有些視乎遞交申請表日期、有些視乎遞交文件到審批部的日期及有些視乎提取貸款的日期等，以上種種一般客戶基本上難以掌握，此時市面上的按揭轉介公司可以發揮一定作用，他們會掌握按揭市場最新資訊及變化，故有需要時，不妨向他們查詢或尋求協助。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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