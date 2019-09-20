瑞銀：看好內地醫療健康及科技行業

瑞銀投資銀行研究部亞太區主管民霍斯(Damien Horth)稱，從滬深港通、MSCI納入A股、取消合格境外機構投資者(QFII)，以及人民幣合格境外機構投資者(RQFII)，可看到中國金融市場一直逐步開放及自由化。該改革措施讓外資企業能夠多元化發展其資金組合，認為外資在股票市場及固定資產投資都有發展機會。

他認為，香港金融服務有發展機會，外資知道進入中國市場的機遇及風險，而香港正正可在此開放過程中擔任重要角色。

板塊方面，他表示，A股市場的醫療健康板塊較獨特且深入，在港股市場暫未見類近投資機會；並看好內地科技行業，認為覆蓋範圍廣闊，不少企業為世界科技創新及領先者。

他指，中國作為第二大經濟體系，增長雖有所放緩，但增幅仍比其他國家高，亦未見人民幣有任何實際弱勢，認為中國當局對於人民幣已有中長期及短期的靈活支持措施。

另外，該行今日(20日)發表報告指，在全球貿易勢頭疲弱下，當局將續承受資金外流的壓力，預計國內將實施一系列穩定措施，認為短時間內資本市場不會全面開放。不過，取消QFII及RQFII進一步開放本地市場，可吸引外國資金流入，預計外匯儲備維持充裕。

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