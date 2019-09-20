樓價UPDATES：朗屏8號呎價創屋苑今年新低

買家入市態度審慎，不少業主願擴闊議價空間，元朗朗屏8號兩房以675萬港元沽出，呎價13,393元，創屋苑今年呎價新低。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角半山雲景台中層G室，實用面積1,065方呎，三房套間隔，叫價2,600萬元，減價480萬元，以2,120萬元易手，實用呎價19,906元，較銀行估價2,400萬元低約12%。

●筲箕灣香島3座低層E室，實用面積485方呎，兩房間隔，以月租20,500元租出，實用呎租42.3元。

●灣仔寶藝花園中層A室，實用面積419方呎，三房間隔，以773萬元成交，實用呎價18,449元。

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九龍區

●茶果嶺麗港城25座中層F室，實用面積517方呎，兩房兩廳間隔，以788萬元放售，累減88萬或約11%，成交價700萬元，實用呎價13,540元。

●長沙灣昇悅居5座低層C室，實用面積522方呎，兩房間隔，7月放盤叫價900萬元，其後下調至850萬元，最終進一步減至780萬元易手，實用呎價14,943元。

●紅磡黃埔花園12期7座中層D室，實用面積797方呎，三房套房間隔，月初開價1,400萬元，降價140萬元，獲同區換樓客以1,260萬元承接，實用呎價15,809元。

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新界區

●元朗朗屏8號2座低層D室，實用面積504方呎，兩房間隔，以675萬元沽出，做價為屋苑兩房今年低位，實用呎價13,393元。

●粉嶺中心L座中層2室，實用面積510方呎，三房間隔，以620萬元易手，實用呎價12,157元。

●大圍名城1座高層SC室，實用面積959方呎，四房連套房間隔，以1,590萬元易手，實用呎價16,580元。

●火炭御龍山3座高層B室，實用面積769方呎，三房連套房間隔，以1,558萬元易手，實用呎價20,260元。

●東涌海堤灣畔3座高層C室，實用面積508方呎，兩房間隔，叫價630萬元，減價30萬元，以600萬元沽出，實用呎價11,811元，較市價低約5%至7%。

●天水圍栢慧豪園2座高層F室，實用面積493方呎，兩房間隔，以1.2萬元租出，實用呎租約24.3元。

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