【專家點評】中國中鐵具增長潛力

集體早前公布上半年業績，實現收入3,618.87億元(人民幣，下同)，較去年同期增長14.5%，主要是基礎設施建設業務收入的增加。實現利潤112.63億元，同比增長19.66%；歸屬於母公司股東的淨利潤105.14億元，同比增長10.06%，收入和利潤規歷史同期新高。

期內，集團實現新簽合同額7,013.4億元，同比增長10.5%。截至報告期末，集團未完合同額30,946.4億元，較去年年末增長6.6%。市場相信充足的在手訂單將有助集團未來幾年保持收入有接近10%的年增長率。

受益於新型城鎮化建設和多個區域規劃的深入推進，新簽合同額當中，利潤較高的市政及其他業務方面表現突出，該業務新簽合同額為4,076.2億元，同比增長18.5%。

在《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》中，允許部分專項債券作為符合條件的重大項目資本金的同時，積極鼓勵金融機構提供配套融資，將有利緩解基礎設施建設項目資本金壓力，並能加快重點基建項目推進速度，為基建市場提供了新的增長點和發展機遇。建議投資者在5港元附近買入，目標價6港元，如失守4.8港元先行止蝕。

(作者為註冊持牌人士)

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