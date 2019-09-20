【專家樓評】李志成：一手樓購買力仍強

中美貿易戰前景尚未明朗化，環球經濟面對挑戰，加上香港受政治事件困擾，本港樓市交投因而放緩。雖然市場充斥利淡因素，不過發展商推盤的信心未受影響，多個新盤緊密部署推售，不少開價貼市，當中將軍澳兩新盤在政治運動及貿易戰夾擊下推售，仍然錄不俗銷情，足見市場購買力仍相當旺盛。

短期內多個全新新盤料將提速進攻，預期將以筍價及按揭付款等優惠吸客，吸引以用家為主的買家青睞。事實上，今年一手市場相當熱鬧，根據本行資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，在不包括一手公營房屋下，本年截至9月10日一手私樓註冊量共錄16,016宗，宗數已超越去年全年15,730宗，主要由600萬元或以下的個案帶動。資料顯示，本年截至9月10日600萬元或以下一手私樓註冊量已達4,903宗，較去年全年3,596宗高出約36.3%。

二手方面，隨着部分心急放售單位的二手業主接受現實，擴大議價幅度，相信有助帶動交投量，但仍有不少買家採觀望態度，放慢入市步伐，未來樓市走勢，還須看下月中美貿易談判結果能否收窄分歧，以及本港政治事件能否得以平息。

香港置業行政總裁 李志成

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