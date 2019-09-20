二手樓價指數跌0.91%　創21周新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL最新報183.28點，創21周新低，按周跌0.91%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報184.58點，創22周新低，按周跌1.10%。CCL(中小型單位)報183.40點，創21周新低，按周跌1.00%。三大整體指數同樣連跌4周，分別累跌2.71%、3.05%及2.88%。CCL(大型單位)報182.64點，創20周新低，按周跌0.43%，連跌5周共1.96%。

CCL四大整體指數齊跌4周，是46周(即2018年10月)以來首見。近4周計，CCL累跌2.71%，CCL_Mass跌3.05%，CCL(中小型單位)跌2.88%，CCL(大型單位)跌1.87%。2018年中秋前後四大整體指數齊跌5周，當時CCL累跌1.55%，CCL_Mass跌1.21%，CCL(中小型單位)跌1.33%，CCL(大型單位)跌2.76%。今年中秋前樓價明顯加快向下調整，其中三大指數近4周跌幅比去年5周跌幅為大。但樓市並非轉勢大跌，估計樓價重回今年初水平，調整幅度約一成。

四區方面，港島CCL_Mass報189.15點，創12周新低，按周跌3.18%，跌幅14周最大。九龍CCL_Mass報181.18點，創22周新低，按周跌0.72%。本周港九市區齊跌，跌勢有擴大迹象。

新界西CCL_Mass報166.14點，創21周新低，按周跌0.20%，連跌7周共3.90%，為39周以來首見。新界西樓價前3周累跌2.71%，近4周累跌1.22%，跌幅顯著收窄。新界東CCL_Mass報195.06點，按周升0.31%，連跌3周後輕微回升。

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