【市後重點睇】美匯續守98.2　道期升逾30點

美匯指數續企穩於98.2樓上，離岸人民幣(CNH)最新見7.084，港匯企7.83水平，圓匯曾上107.74，現則報107.9，歐元企1.105，英鎊處1.25水平。金價現報1,504美元。布油、紐油分別在64美元及59美元附近上落。道指期貨升34點。

●市後關注點

-20:30 加拿大7月零售銷售

-異動股：維他奶續捱沽 連跌5日累挫12%。

-五龍電動車及五龍動力下午停牌。

●美國聯儲局再次減息後，市場暫時缺乏焦點，投資者入市意欲不大，歐洲股市早段偏軟。英國富時100指數跌0.25%，報7,338點；德國DAX指數跌0.12%，報12,442點；法國CAC指數跌0.05%，報5,656點。

●【即市分析】

●【大行報告】

-摩通料申洲短線受壓，惟正面看法不變。

-富瑞指聯通4G用戶高增長，續為行業首選。

●【專家樓評】

-黃詠欣：想得到最新按揭資訊可以點做？

-陳坤興：新盤推盤量料1.8萬伙，與去年相若。

-劉嘉輝：空置新盤短期內維持1萬個水平。

●二手樓價指數跌0.91%，創21周新低。

●高銀撻訂啟德商業地重推，至少收5份標書。

●萊坊：啟德商業地再招標反應符預期，再流標機會不大。

●昇悅居兩房戶累劈120萬沽，原業主仍賺兩倍。

●傳年金公司總裁劉應彬回巢，金管局指會適時公布。

●瑞銀：看好內地醫療健康及科技行業。

●人行：下周四在港招標發行100億人民幣央行票據。

●南非央行維持指標利率6.5厘不變。

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