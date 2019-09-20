【深度解構】呢個亞洲大國先係真正貿戰贏家？

外媒報道，在中美貿易局勢緊張下，不少跨國製造商將生產轉移到鄰國印度，預料有近110億美元的資金流入該國，當地經濟因此受惠。根據新加坡星展銀行(DBS)在一份報告，印度可能會在美中貿易衝突中獲得額外的貿易收入，尤其是在美國對中國持續徵收關稅下，導致許多廠商為避免課徵高關稅而將生產撤出中國。

經濟學家Radhika Rao表示，除了貿易外，投資的轉移亦令印度可以從中受益。由於不少製造商在尋找替代的據點，印度因此有機會擴展當地的貿易與經濟。

他又指，印度前三大最可能受益於貿易戰的領域是製藥、化學和工程，認為在這些領域當中，印度已經在全球具有競爭力，並且有能力滿足進一步的需求。

●工程製藥業具領先優勢

印度品牌資產基金會(IBEF)的一份報告顯示，印度的製藥業供應世界疫苗需求的一半以上，以及英國25%的藥品。此外，該國還將六成以上的工程產品出口到美國和歐洲。

有分析認為，印度製造業亦將受惠，尤其是紡織、製鞋以及電子部門，原因是加徵關稅將使美國與中國的出口貨品更加昂貴，且部分製造商可能將生產線移往印度在內的其他亞洲國家。

●積極向外資招手

有外媒早前指，印度政府亦不斷向蘋果公司、鴻海等大型企業招手，上月該國官員更召開會議，提出一份「目標企業」，計劃與蘋果公司、富士康與緯創等企業為目標展開魅力攻勢，鼓勵該些公司將部分在中國的業務生產線，由中國轉移至當地。

事實上，日前亦印度傳媒指，蘋果公司有意透過鴻海集團在印度投資約10億美元，擴大在印度的生產規模，增加當地的iPhone出口，據稱鴻海旗下的富士康今年將蘋果公司產能從中國移往印度。

此外，中美貿易戰亦擾亂全球汽車供應鏈，並影響到大車企。消息指，印度官員上月分別與福士汽車、現代汽車和本田汽車等汽車生產商的印度代表會面，看這些車廠是否會考慮將部分供應鏈業務從中國轉移到印度。

●減稅吸引資金進駐

印度最新亦宣布削減企業稅率，由現行的30%降至22%，而新的製造企業稅率由25%降至15%，減稅規模達到200億美元。受相關消息刺激，印度股市今日(20日)一度抽升5%。

市場分析認為，在全球貿易緊張局勢下，削減稅率舉措有助於吸引大量資金與製造業進駐，以提升印度競爭力。

摩根大通亞太區副執行長Filippo Gori表示，印度是值得繼續投資的亮點之一，該行正擴大在印度的商業銀行業務，為當地的中型企業提供服務。同時亦正在進一步投資該國，因認為宏觀經濟基本面支持這一點。

不過亦有專家指出，若企業選擇轉移到印度，將面臨的兩個主要挑戰，土地法和勞動法規。法興經濟學家Kunal Kundu指，土地法規是製造業和基礎建設發展的最大障礙，當前印度法規令製造商難以取得土地設廠。另外，印度勞動法規極為複雜，有40部法案，亦令製造業相當頭痕。

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