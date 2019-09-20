迪士尼、Apple強勢來襲！Netflix要點應對？

迪士尼及蘋果公司(Apple Inc.)先後推出自家串流視頻服務，令作為行業龍頭的Netflix地位岌岌可危。美國投資銀行Needham & Company分析師Laura Martin表示，Netflix應該推出收費更便宜、能插入商業廣告的訂閱計劃，以抗衡其他競爭對手。

Netflix一直堅持無廣告政策。然而，Martin表示，迪士尼及Apple的加入，會改變整個行業的經濟模式。Apple早前在產品發布會上表示，凡購買合資格新產品的顧客，即可獲贈其串流視頻服務Apple TV+一年免費訂閱。而Martin亦表示，迪士尼也有可能會讓迪士尼樂園的遊客享有數月免費的Disney+服務。

值得注意的是，這兩大新競爭者的收費都遠比Netflix最受歡迎的12.99美元月費計劃便宜。在美國，Apple TV+的月費為4.99美元，佔一部最便宜的iPhone 11售價(699美元)的0.7%；而Disney+預計每月收費為6.99美元，相當於迪士尼年票Disney Platinum Pass售價(1,119美元)的0.6%。這意味着，Apple及迪士尼完全可以利用「綑綁銷售」，輕鬆為其串流平台招攬客戶。

事實上，美國電商「一哥」亞馬遜(Amazon)早就採用了這種銷售策略，其「Amazon Prime」服務把免費速遞送貨和串流視頻綑綁提供，在全球已有逾億付費用戶。

Martin表示，Netflix可以參考CBS電視台串流視平台CBS All Access的模式，以6美元月費提供包含廣告的服務；10美元月費提供沒有廣告的服務。她認為，Netflix需要廣告來抵銷更便宜訂閱計劃的成本，並繼續大量投資影視內容。因為除了訂閱費之外，Netflix並沒有其他有實質意義的收入來源。

她續指出，Netflix的行政總裁Reed Hasting一再表示不會加入廣告，「但我們的看法是，他必須要有一個播放廣告的計劃，才可以降低價格。」

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