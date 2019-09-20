全球最強大戶之一警告：別亂博　寧增持現金

外國傳媒報道，全球其中一個最大型主權財富基金──新加坡政府投資公司(GIC)行政總裁林昭傑(Lim Chow Kiat)警告，全球不明朗因素正在增加，經濟前景充滿不確定，呼籲投資者增持現金，無謂亂博。

他表示，全球經濟正受到民粹主義、貿易保護主義、政府及市場能傳遞的廣泛繁榮穩定能力下降所影響，投資者很難站立得住，不明朗因素不斷上升，而回報持續下降。有一些信號顯示，當前經濟前景不明朗程度是史上最高，政策制訂者能救市的能力有限。

事實上，他早於今年3月警告，全球投資環境充滿不明朗；去年7月已預言，未來數年投資回報會很低，主因是貿易衝突加劇。

他周四(19日)重申，目前風險更高！投資者雖然有恐懼，但仍然「偏向虎山行」，將資金投入更高風險的資產，例如現時全球有高達17萬億美元的負利率債券，反映投資者「貼錢」買債，是「擔心錯失」的羊群效應。就債市而言，這顯然是一個困境。

他又提到，經合組織(OECD)周四下調了全球經濟增長預測，原因是「經濟變得更脆弱及不明朗，貿易添壓打擊了企業信心及投資」。值得留意的是，OECD上次預測僅4個月前，變調如此快是罕見。

因此，他呼籲投資者增持現金，無謂亂博。

GIC是全球第6大主權財富基金，資理資產達4,400億美元。

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