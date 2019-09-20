新盤UPDATES︰銷情暢旺　發展商加推應市

新盤開售反應理想，更重現大手客搶購單位情況，推動發展商定價信心亦大增，個別熱銷項目乘勢加推新一批單位應市，部分售價經已上調。

●匯璽III加推293伙 部分加價1至2%

新地代理副總經理唐錦江補充，昨日(19日)推出單位僅餘1伙未售，有1組大手客買12伙，涉及逾1.59億元，另1組近2億元買8伙，兩組均屬東南亞人士，以公司名義購入，須付30%辣稅。樓盤最快下周進行次輪銷售。

●匯璽III全新7座海景示範單位曝光

而同層D室兩房戶，實用面積528方呎，亦屬開放式廚房設計。該層A室四房大單位，面積1,513方呎，大廳設有面積50方呎特大露台。

●GRAND MARINI加推75伙 折實平均呎價逾1.55萬元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城MARINI及GRAND MARINI，開盤至今累售642伙，套現逾50.5億元，因應市場反應熱烈 ，GRAND MARINI加推價單第3號共75伙，佔逾52%為海景戶。

單位位於第2A及2B座，實用面積由374至785方呎，扣除買家最高可享21.5%折扣後，折實平均呎價15,540元，售價616.7萬至1,341.7萬元，呎價由13,275至17,791元。整批單位折實市值7.2億元，撇除景觀、樓層等因素，屬原價加推。

●君豪峰下周二推售15伙

●柏蔚山近五千萬元再沽四房户

新世界發展（00017）的北角柏蔚山，推出長達4年的超長成交期計劃後銷情加快，剛沽出1座27樓C室，實用面積1,362方呎，成交價4,985.1萬元，呎價36,601元。項目開售至今累積賣出569伙，佔可售單位逾9成，套現逾135億元。

●尚·珒溋首輪銷售料下周展開

她又表示，該盤會視乎周末的收票情況決定是否加推，首輪銷售則料下周內展開，而項目較大面積的三房戶，未來有機會招標推出。

此外，張氏指出，該會所設有3層高的兒童專區，以多元智能為設計概念，並以年齡層劃分各區。

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