新盤UPDATES︰銷情暢旺 發展商加推應市
2019年09月20日 20:36
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新盤開售反應理想，更重現大手客搶購單位情況，推動發展商定價信心亦大增，個別熱銷項目乘勢加推新一批單位應市，部分售價經已上調。
●匯璽III加推293伙 部分加價1至2%
新盤市場轉旺，發展商亦密密手出貨。新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，西南九龍匯璽III首批單位已沽99%，套現逾34億元，因應市場向隅客眾多，加推293伙，折實平均呎價24,957元，大部分屬原價，部分加價1至2%，由於較多高層優質單位，故平均呎價較高。他又稱，美國再減息，有利置業人士，近期投資氣氛亦好轉。
新地代理副總經理唐錦江補充，昨日(19日)推出單位僅餘1伙未售，有1組大手客買12伙，涉及逾1.59億元，另1組近2億元買8伙，兩組均屬東南亞人士，以公司名義購入，須付30%辣稅。樓盤最快下周進行次輪銷售。
●匯璽III全新7座海景示範單位曝光
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽III，今日(9月20日)安排傳媒參觀全新第7座3個現樓交樓標準示範單位，全數可享開揚海景。其中位於48樓B室的一房戶，實用面積356方呎，廚房採用開放式設計，大廳連接面積26方呎露台。
而同層D室兩房戶，實用面積528方呎，亦屬開放式廚房設計。該層A室四房大單位，面積1,513方呎，大廳設有面積50方呎特大露台。
●GRAND MARINI加推75伙 折實平均呎價逾1.55萬元
會德豐地產旗下將軍澳日出康城MARINI及GRAND MARINI，開盤至今累售642伙，套現逾50.5億元，因應市場反應熱烈 ，GRAND MARINI加推價單第3號共75伙，佔逾52%為海景戶。
單位位於第2A及2B座，實用面積由374至785方呎，扣除買家最高可享21.5%折扣後，折實平均呎價15,540元，售價616.7萬至1,341.7萬元，呎價由13,275至17,791元。整批單位折實市值7.2億元，撇除景觀、樓層等因素，屬原價加推。
●君豪峰下周二推售15伙
恒基地產(00012)旗下鰂魚涌君豪峰，剛加推全新20伙的價單，實用面積197至412方呎，折實平均呎價30,099元，整體呎價介乎28,659至33,138元，售價由約608.5至約1,232.1萬元。該盤同時發出新銷售安排，於下周二(9月24日)起發售15伙。
●柏蔚山近五千萬元再沽四房户
新世界發展（00017）的北角柏蔚山，推出長達4年的超長成交期計劃後銷情加快，剛沽出1座27樓C室，實用面積1,362方呎，成交價4,985.1萬元，呎價36,601元。項目開售至今累積賣出569伙，佔可售單位逾9成，套現逾135億元。
●尚·珒溋首輪銷售料下周展開
合景泰富集團(01813)市務及營銷總監(香港及海外)張詩韻稱，啟德尚·珒溋收票情況不俗，預計截至今天(20日)晚上，可錄得超過2倍的超額認購，而緊接的周末兩天假期，預計會是收票的高峰期。
她又表示，該盤會視乎周末的收票情況決定是否加推，首輪銷售則料下周內展開，而項目較大面積的三房戶，未來有機會招標推出。
龍湖集團(00960)香港項目總經理邱啟章稱，該盤設有雙子會所連空中花園，總面積逾36,000方呎，提供逾30項設施，包括全天候泳池、戶外泳池、按摩池、健身室、影音娛樂廳及英式宴會廳。
此外，張氏指出，該會所設有3層高的兒童專區，以多元智能為設計概念，並以年齡層劃分各區。
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