印度被迫狂減稅救市　「莫迪經濟學」已終結？

事實證明「莫迪經濟學」神話不再，它更是被莫迪本人親手終結！外國傳媒報道，經濟總量僅次於中國及日本的亞太區「三哥」印度為求救市，使出過往少見的大規模減稅方案。

印度政府周五(20日)宣布本土企業基本稅率下調8個百分點，至22%的歷史新低，新設製造業廠商更可享有15%超低稅率。分析師認為，由於正值中美貿易戰，印度現時減稅，有助打造成為製造業中心。

受救市刺激，印度股市及匯市齊升，股市曾爆升近2,300點或逾6%，創史上最大升幅。孟買Sensex指數周五收市報38,014點，勁升1,921點或5.3%，創2008年12月以來最大單日升幅；貨幣盧比一度急升至70.68兌每美元，大漲1%。

印度將企業基本稅率將由30%降至22%，並新設製造業可享有更優惠稅率，若在10月1日後成立公司、並於2023年3月底前開始生產的新廠商，其應繳的基本稅率僅15%，遠低於目前的25%。

與此同時，為了提升市場信心，印度政府宣布暫停對股票投資徵收資本利得稅，適用於本土與外資等所有投資者。

政府估計，減稅方案將造成政府每年約1.45萬億盧比(約203億美元或約1,583億港元)稅收損失，財長Nirmala Sitharaman表示，減稅後，印度的稅率已與東南亞最低稅率的國家差不多。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。