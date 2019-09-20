平到你唔信！手機廠商分一杯羹　印度電視市場變天？

外媒報道，目前印度智能電視市場競爭非常激烈，包括南韓三星、LG，以至一眾國產品牌小米、Vu、TCL外，新近還有摩托羅拉和一加等手機廠商，也加入當地智能電視市場分一杯羹。

根據國際市場調查機構IDC數據顯示，截至今年第2季，小米電視在印度市場連續第5季蟬聯銷量第一智能電視品牌，市佔率高近40%。小米印度負責人Manu Kumar Jain稱，小米周二(17日)剛在印度發布一款紅米70吋智能電視。

如同手機一樣，小米堅決貫徹將性價比做到極致的策略，成功搶灘印度，舉例來說，一部32吋的液晶電視，三星、LG這樣的老牌廠商的售價大約24,000盧比(約2,400元人民幣)，而小米同尺寸的電視只要13,999盧比(約1,400元人民幣)，便宜將近40%。

眾所周知，許多印度消費者的可支配收入有限，大部分國民還是中低水平收入。據說印度大約還有1億戶家庭尚未安裝電視，小米的性價比策略，不僅在中國市場奏效，在印度市場更是如魚得水。

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另外，在1960年，摩托羅拉推出全球首款大屏幕(19吋)晶體管電視。時隔59年後，摩托羅拉重回電視行業，再出產智能電視，將在本月底於印度正式推出。電視的尺寸規格從32吋至65吋不等。

據稱，該產品為搭載Android系統4k型號，與沃爾瑪旗下的印度大型電子商務商店Flipkart合作，在網上銷售。這款電視在印度生產，售價由196美元(約1,528港元)起。

一加電視OnePlus TV亦將於本月在印度亮相，創辦人兼行政總裁劉作虎表示，公司正與內地、北美、歐洲地區的內容供應商緊密洽談，希望盡快在這些地區推出OnePlus TV。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，現時智能手機價格上漲，機價隨時逾萬元，相對而言，一部智能電視的價格較低，成為智能電視受市場歡迎的原因。他又指，手機廠商出產智能電視是大勢所趨。

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