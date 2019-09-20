樓價UPDATES︰冧價潮波及二手居屋

受大市氣氛影響，不單私人住宅樓價下跌，已補價自由市場居屋同樣要大幅減價才獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

新界區

●居屋二手市場交投放緩，個別業主劈價吸引買家。沙田康林苑A座低層09室三房戶，實用面積554方呎，座向西南及望園景。單位放盤4個月，原叫價650萬元，累減100萬元或15.4%，以已補價自由市場以550萬元易手，實用呎價9,928元屬低市價。原業主於2010年11月購入上述單位，當時作價218萬元，持貨近9年帳面獲利332萬元。

●有區內人士因原居進行裝修工程，需覓4個月的租盤以作暫住之用，有見屯門麗寶大廈低層E室，間隔合用，加上區內能短租的單位選擇不多，以9,000元即睇即租，以實用面積238方呎計，實用呎租37.8元。

●屯門居屋兆軒苑B座高層14室，實用面積385方呎，獲區內人士短租兩個月，成交月租1.27萬元，實用呎租33元。若以同類單位市值約417萬元計算，回報率約3.7厘。

●整體樓價回落，業主紛紛擴大議價空間沽貨，刺激交投增加。沙田第一城21座低層G室，實用面積327方呎，屬兩房間隔，座向西面望內街景。單位原叫價600萬元，於7月中放盤，終減至560

萬元獲承接，實用呎價17,125元。上址為原業主於2012年10月購入，當時作價295萬元，持貨7年帳面獲利265萬元。

●上車需求殷切，400萬元以內放盤仍具吸引力。元朗洪水橋麗虹花園2座中層B室兩房戶，實用面積340方呎，外望開揚景致，由於單位仍有租客居住，故未能無睇樓，但會以交吉形式易手。上址原叫價450萬元，近日降價至420萬元仍無人問津，業主本已打算待約滿後才重新放盤，但見近期社會問題持續，加上有買家洽購，因而決定以390萬元沽出，實用呎價11,471元。

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