市場水緊！聯儲連續4日投放資金

外國傳媒報道，美國聯儲局周五(20日)再次向融資市場投放流動性，幫助穩定利率，因為投資者仍然擔心未來幾周會出現新的資金壓力。市場分析指，若聯儲局繼續需要投放資金，將可能對重啟量化寬鬆(QE)構成壓力。

紐約聯儲銀行發布最新回購安排，將持續實施隔夜回購操作(Repo)，直至10月10日，周五再次投放750億美元資金，與周三和周四的操作規模相同，周二投放規模為532億美元，連續四天總共回購了超過2,700億美元美國國債和證券。

根據ICAP數據，隔夜一般抵押品回購協議利率周五保持穩定，交易價格約1.9%。

【何謂Repo？】

回購操作(Repo)為金融市場常見的短期借貸方法。此操作要甲方願意借出現金，而乙方則以其價值約相等的流動資產作抵押，這些資產大多是國庫債券。

乙方會在指定時間後，用比借款更高的現金，以「回購」該些流動資產。這個差額則是回購利率(Repo rate)。

此舉可以幫助一些現金短缺，但擁有大量資產的企業，可以用較低的成本借貸；亦可以讓一些持有大量現金的人士，以較低的風險獲取回報，因他們在借出現金的同時，能取得相等價值的資產作抵押。

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