東方日報B1：二手樓價5個月最殘

社會及經濟前景未明，樓市跌勢未止。反映主要二手住宅屋苑價格的代理指數，已連跌四周，累挫2.7%，跌至183.28點的五個月新低。業主為求出貨愈劈愈起勁，動輒狠劈逾百萬元，當中元朗朗屏8號兩房戶，數月共減125萬元售出，呎價13,393元創屋苑今年新低。

上述周五(20日)公布的中原城市領先指數按周再回落0.91%，比較6月底歷史高位190.48點，已回落約3.8%。另外三個主要樓價指數亦全線報跌，其中大型屋苑指數較對上一周低約1.1%，中小型及大型單位數據亦挫約1%及0.43%。

至於四個主要地區當中，大部分樓價按周出現跌幅，港島及九龍區分別下降約3.18%及0.72%，而新界西指數亦再挫0.2%至166.14點，為五個月低位。

事實上，業主放盤叫價明顯軟化，市場連錄多宗大手劈價成交。中原王勤學表示，不少業主願配合市況，擴闊議價空間，上述朗屏8號2座低層D室，實用面積504方呎，數月前社會氣氛仍然平靜時，以800萬元放盤。

由於市況有變，該單位業主大幅調減叫價約15.6%，最終以今年兩房最低價675萬元易手。物業2016年8月買入價約563.7萬元，業主持貨滿三年辣招鬆綁，帳面獲利約111.3萬元，升值只約兩成。該屋苑減價盤增加，近日交投有所加快。美聯張國成稱，該盤2座中層D室，減價30萬元後，亦以700萬元易手，呎價13,889元。

此外，利嘉閣張延生指出，同區錦綉花園C段第九街雙號屋，實用面積891方呎，三房間隔，放盤一個月叫價大減120萬元，以980萬元售出，減幅約10.9%，呎價10,999元。

將軍澳亦連錄割喉式減價個案，該行黃金欽表示，將軍澳首都1座左翼極高層A室，實用面積715方呎，三房套房間隔，8月叫價1,100萬元，勁減167萬或約15.2%，以933萬元沽出，呎價13,049元。

美聯林志堅則稱，同區都會馬尺8座高層A室，實用面積651方呎，7月以1,150萬元放售，由於上月買賣進一步萎縮，已將叫價下調至1,010萬元。緊接本月再減兩口價，以948萬元售出，累劈多達202萬元或約17.6%，呎價14,562元。

市區藍籌盤逃不過降價命運，利嘉閣許嘉揚指，茶果嶺麗港城25座中層F室，實用面積517方呎，兩房間隔，放盤一個月累減88萬元或約11.2%，以700萬元沽，呎價13,540元。中原程智聰稱，長沙灣昇悅居5座低層C室，累減120萬元，成交價780萬元，呎價14,943元。

浸會大學財務及決策系副教授麥萃才指，市場基本因素轉差，相信失業率會上升，料第三季本地生產總值（GDP）出現負增長。同時，新盤供應有所增加，一手樓開價要吸引才有承接，亦影響二手市場，料第四季樓價有機會再跌3至5%。

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